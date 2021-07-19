الأرصاد: طقس معتدل أول أيام العيد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، أن تكون درجات الحرارة معتدلة غدًا (أول أيام عيد الأضحى المبارك) على معظم مناطق الشمال، خاصة الساحلية.

وقال المركز، في بيان، «من المتوقع أن تكون مستويات درجات الحرارة في حدود 28 و32 درجة مئوية وتصل في الدواخل إلى 36 درجة مئوية، مع تكاثر السحب بين الحين والآخر، والتي قد تصحبها بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الممتدة من سرت حتى المرتفعات الشرقية».

أما في مدن الجنوب فيبقى الارتفاع سائدًا على درجات الحرارة غدًا وفي حدود 36-43 درجة مئوية، حسب البيان.

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