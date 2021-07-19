البحث الجنائي يحل لغز جريمة إلكترونية تمكن مجرم من خلالها من سرقة نصف مليون

تمكنت إدارة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي، من حل لغز قضية سرقة إلكترونية خسر فيها المجني عليه ما يقارب النصف مليون دينار ليبي من حسابه بمصرف التجارة والتنمية.

وبحسب إيجاز صحفي للجهاز، بدأت القضية عندما احيلت شكوى من إدارة مصرف التجارة والتنمية لرئيس جهاز البحث الجنائي مفادها تعرض حساب أحد عملاء المصرف للسرقة دون معرفة هوية السارق، وبعدها كلف رئيس الجهاز إدارة مكافحة التزييف والتزوير والجرائم الإلكترونية بمباشرة العمل على القضية وفك طلاسمها والتواصل والتنسيق مع إدارة المصرف للوصول للجاني.

وباشر مناوب التحقيق بالإدارة الاستدلال في الواقعة مع عميل المصرف (المجني عليه) والذي أفاد بأنه قام ببيع منزله بموجب صك قيمته اربعمئة وعشرون ألف دينار ليبي قام بإيداعه بحسابه بمصرف التجارة والتنمية فرع اجدابيا لكنه بعد مرور خمسة أشهر ذهب للمصرف لمراجعة حسابه ليتفاجأ بعدم وجود أي قيمة بحسابه.

وبتواصل إدارة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي مع إدارة المصرف تبين بأن القيمة خصمت عن طريق خدمة (ادفع لي ) وذلك على دفعات كما تبين ان تلك الدفعات سحبت برقم هاتف مربوط فعلا بالحساب الجاري للمجني عليه منذ فتح الحساب بالمصرف .

وبالاستدلال مع عميل المصرف أفاد بأن رقم الهاتف ذلك يعود له وهو فعلا مربوط بالحساب المصرفي الخاص به ولكنه لم يستعمل هذا الرقم منذ سنوات.. (وهو ما أوضح ان نتيجة عدم استخدام المجني عليه للرقم الهاتفي وعدم شحن رصيد لسنوات تم اقفال الرقم من قبل الشركة وأعيد بيعه لشخص اخر كما جرت العادة لدي شركات الاتصالات).

وخاطبت الشر كة جهاز البحث الجنائي شركة المدار بخصوص رقم الهاتف المستخدم في عملية التحويل و المربوط لدي المصرف علي خدمة ادفع لي ورد بعدها المصرف ببيانات مالك الهاتف و تبين بأنه من مدينة اجدابيا .

فيما باشرت إدارة التزييف والتزوير بحصر المحال التجارية المستفيدة من تحويلات القيم المسروقة عبر الخدمة المصرفية من ذلك الرقم وتبين ان معظمها محلات بيع وشراء ذهب و صرافة.

وأيضا باشرت الإدارة على الفور الاستدلال مع أصحاب المحلات الذين تم استدعائهم و تم التعرف على الشخص الذي تعامل معهم و تبين بأنه يقيم بمدينة اجدابيا فتم ضبطه من قبل جهاز البحث الجنائي فرع إجدابيا ـ الواحات، و بالاستدلال مع المقبوض عليه اعترف بأن شقيقه اشترى شريحة من شركة المدار وبعدما استعملها أصبحت ترده رسائل من المصرف كون تلك رقم الشفرة مربوط على أحد الحسابات الجارية لدي المصرف كما افاد ان شقيقه مشتري الشفرة لا يعلم بخصوص الخدمات المصرفية و اعترف أيضا انه قام بسرقة الهاتف الذي يحوي ذلك الرقم من شقيقه و قام بشراء عملة اجنبية من فئة (دولار) و ذهب من مدينة بنغازي عبر خدمة ادفع لي و بعد نفاذ القيمة المالية بالحساب قام بالتخلص من الشفرة.

وأكملت القضية بعد حلها وتم ايداع المتهم بالحجز القانوني من ثم إحالة المحضر والموقوف للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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