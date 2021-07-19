“الخارجية الروسية” تنتقد بريطانيا لاحتجازها أموالاً ليبية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها على نيليغرام -الاثنين- إن أصولاً بمليارات الدولارات مملوكة للدولة الليبية وأخرى لفنزويلا ما زالت محتجزة بشكل غير قانوني في بنوك بريطانية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن البنوك البريطانية تحجز أصولا تعود إلى العقيد الراحل معمر القذافي وعائلته، “امتثالاً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الصادر في 17 مارس 2011 ، حيث تم تجميد أصول عائلة القذافي وأقارب وأعوان له في البنوك خارج ليبيا.. وقتل معمر القذافي بعد ذلك ، وما زال من غير الواضح ما الذي حدث وتم التشديد على حسابات الحاكم الليبي السابق.

و”تشير التقارير الإعلامية إلى أنه تم تجميد أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.. و كان من المفترض في البداية أن يتم إنفاق هذه الأموال من أجل إحياء البلاد بعد الصراع ، لكن الأموال لا تزال في طريقها إلى الليبيين العاديين”-حسب وصف زاخاروفا.

وبحسب المتحدثة أيضاً ، فإن لندن تدرس رفع الحظر الجزئي عن هذه الأصول لمنح أموال للعائلات التي تضررت من الهجمات الإرهابية.

وخلصت زاخاروفا إلى القول “لكن الأمر كله مجرد كلمات.. الحقيقة هي أن مليارات الدولارات التي تخص أشخاصًا آخرين لا تزال في البنوك البريطانية بشكل غير قانوني”.

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