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نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك لايت تصل إلى “معيتيقة”

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت شحنة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع سبوتنيك لايت-مساء الاثنين- إلى مطار معيتيقة بمدينة طرابلس، قوامها 500 ألف جرعة، وهي من اللقاحات ذو الجرعة الواحدة ويمكن تخزينه في درجة حرارة لا تتجاوز 2–8 درجة مئوية.

ستنقل هذه الشحنة إلى مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، إلى حين الإذن بتوزيعها على المراكز الصحية من قبل مركز الرقابة على الاغذية والأدوية – حسب ما ذكرته المنصة الإعلامية لحكومة الوحدة الوطنية- ضمن ما يتخذ من إجراءات لإنجاح الحملة الوطنية للتطيعمات ضد تفشي وباء كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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