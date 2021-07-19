نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك لايت تصل إلى “معيتيقة”

وصلت شحنة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع سبوتنيك لايت-مساء الاثنين- إلى مطار معيتيقة بمدينة طرابلس، قوامها 500 ألف جرعة، وهي من اللقاحات ذو الجرعة الواحدة ويمكن تخزينه في درجة حرارة لا تتجاوز 2–8 درجة مئوية.

ستنقل هذه الشحنة إلى مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، إلى حين الإذن بتوزيعها على المراكز الصحية من قبل مركز الرقابة على الاغذية والأدوية – حسب ما ذكرته المنصة الإعلامية لحكومة الوحدة الوطنية- ضمن ما يتخذ من إجراءات لإنجاح الحملة الوطنية للتطيعمات ضد تفشي وباء كورونا.

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