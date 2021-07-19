الخارجية الروسية: مليارات الدولارات لليبيا ما زالت محتجزة بصورة غير قانونية في المصارف البريطانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مليارات الدولارات لفنزويلا وليبيا ما زالت محتجزة بصورة غير قانونية في المصارف البريطانية، وأن المصارف البريطانية تحجز أيضا أصولا تعود إلى القذافي وعائلته تنفيذا لقرار مجلس الأمن في 2011 بتجميدها.

أضافت في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن التقارير الإعلامية تشير إلى تجميد أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني ببريطانيا، كان من المفترض إنفاق هذه الأموال منذ البداية لإحياء البلاد بعد الصراع.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن لندن تدرس رفع الحظر جزئيا عن الأصول الليبية لمنح أموال للعائلات التي تضررت من الهجمات الإرهابية.