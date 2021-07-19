وصول معدات تبريد إلى محطة جنوب طرابلس الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، وصول معدات تبريد اليوم إلى محطة جنوب طرابلس الغازية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وذلك عبر تسجيل مصور بثته الشركة.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الحكيم الفرجاني، في تصريح عبر تسجيل مصور بثته الشركة إن « هذه أول شحنة من منظومة التبريد التي تسعى الشركة من خلالها لزيادة قدرات المحطة».

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وأوضح الفرجاني أن «المقاول سيبدأ أعمال تركيب المنظومة خلال فترة عيد الأضحى المبارك»، يشار إلى أن أعمال الإشراف والمتابعة أجراهاالفرجاني والمدير العام المساعد لشؤون العمليات المهندس الصديق الجدايمي، ومدير إدارة التصريح الجمركي المهندس عبد العاطي زايد.

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