ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات

أدى ضيوف الرحمن ركن الحج الأعظم على صعيد جبل عرفات اليوم الاثنين التاسع من ذي الحجة، عقب أن تجمعوا بمنى في يوم التروية أمس الأحد.

ونفر الحجاج عقب غروب الشمس من صعيد عرفات ليتوجهوا إلى مزدلفة ويبيتوا ليلتهم قبل التوجه إلى منى مجدداً لرمي جمرة العقبة الكبرى والمبيت ورمي الجمار خلال أيام التشريق الثلاثة.

هذا واتبعت المملكة العربية السعودية إجراءات صارمة للعام الثاني تواليا بسبب تفشي وباء كورونا حيث اقتصر الحج هذا العام على المواطنين السعوديين والمقيمين الذين بلغ عددهم ستون الف حاج فقط لا غير.

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