مهنئًا بعيد الأضحى.. كوبيش: أدعو صناع القرار إلى صون ما تم تحقيقه

هنأ المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الليبيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الأطراف الليبية إلى استحضار رسالة السلام والمصالحة التي يرمز إليها عيد الأضحى المُبارك من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي ما يزال الشعب الليبي يتحملها.

ووجه كوبيش رسالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم خلالها بأحر تمنياته إلى الشعب الليبي والسلطات الليبية كافة في احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وقال كوبيش: “بالنيابة عن كامل أسرة الأمم المتحدة في ليبيا، أتمنى لكم جميعاً ولأحبائكم وأسركم عطلة هادئة وسعيدة مليئة بالأمل في مستقبل أفضل. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذه المناسبة، أحث جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة التي ترمز إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي ما يزال الشعب الليبي يتحملها”.

وأضاف المبعوث الأممي: “وبهذه المناسبة، أدعو جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 والعمل معاً بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة، أتمنى أن تستلهموا جميعاً من روح التآلف التي تجسدها هذه المناسبة المقدسة لتكثيف جهودكم لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021”.

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