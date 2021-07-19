مصر: صادراتنا لليبيا تقدر بـ 450 مليون دولار

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية إسماعيل جابر أن حجم الصادرات المصرية لليبيا بلغ 450 مليون دولار خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري.

وقال جابر بحسب صحيفة “البوابة” المصرية إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة؛ موضحا أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و69 مليون دولار والسعودية بقيمة 969 مليون دولار وتركيا بقيمة 968 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 890 مليون دولار ومالطة بقيمة 589 مليون دولار والإمارات بقيمة 668 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 526 مليون دولار وليبيا بقيمة 450 مليون دولار والسودان بقيمة 392 مليون دولار وألمانيا بقيمة 390 مليون دولار.