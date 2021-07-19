البائع والشاري على حد سواء يتشاركون مشكلة الغلاء في أوجلة

جنوبا وفي أوجلة تحديدا رصد مراسلنا أجواء العيد هذا العام، واستطلع عددا من أراء المواطنين والتجار حول أسعار الأضاحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا