البائع والشاري على حد سواء يتشاركون مشكلة الغلاء في أوجلة

جنوبا وفي أوجلة تحديدا رصد مراسلنا أجواء العيد هذا العام، واستطلع عددا من أراء المواطنين والتجار حول أسعار الأضاحي.
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قناة ليبيا
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