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البائع والشاري على حد سواء يتشاركون مشكلة الغلاء في أوجلة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

جنوبا وفي أوجلة تحديدا رصد مراسلنا أجواء العيد هذا العام، واستطلع عددا من أراء المواطنين والتجار حول أسعار الأضاحي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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