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مسئول تونسي: 50 تونسيا من المهاجرين غير الشرعيين محتجزين في ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وكالة “أر تي ” الروسية، إن رمضان بن عمر المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، قد أفاد بأن قرابة 50 تونسيا من المهاجرين غير النظاميين تم احتجازهم خلال شهري يونيو ويوليو في مراكز الاحتجاز الليبية، دون معرفة مصيرهم، إلى حد الآن.

وقال رمضان بن عمر المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية  إن “عائلات وأمهات المفقودين في وضعية نفسية صعبة نتيجة هذا الغموض وعدم جدية المصالح القنصلية في إعلام العائلات بوضعية أبنائهم”.

وتوجه باسم مجموعة من عائلات المفقودين بنداء لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية للكشف عن مصير المفقودين خاصة مع ما وصفه بـ”تخاذل” القنصلية التونسية في ليبيا وتباطؤها في توفير المعلومة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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