الكساد يخيم على سوق الأضاحي في غات

تقرير | 218

يشهد سوق الأضاحي في مدينة غات كساداً لدى التجار في سوق الماشية بسبب قلة الطلب من السكان نظراً للارتفاع المتزايد في كل عام للأضاحي حيث تبدأ الاسعار من 900 دينار الى أكثر من 2000 دينار وهو ما لا يقدر عليه المواطن البسيط الذي يتقاضى 450 دينار شهريا .

أسباب الكساد عديدة منها تفضيل المواطن للشراء من تجار “الموسم” اللذين يسهلون على المواطن شراء أضحيته حتى بالآجل أو على دفعات خوفاً من ألا تباع قبل العيد ، كما أن الأضاحي المجانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية جعل الكثيرين يعزفون عن شرائها من السوق.

فصائل عديدة تتوفر في السوق لأول مرة منها الحجازي والقبرصي وحتى الباكستاني إضافة للوطنية من شرق ليبيا وغربها، كذلك السودانيات والمحلية من وديان مدينة غات .

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