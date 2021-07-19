الأتراك يتسلّلون إلى بني وليد في مَهمّة عسكرية رفقة ميليشيا “444 قتال”

كشفت مصادر مطلعة، عن قيام ضباط أتراك بتركيب منظومة دفاع جوي، وتشويش، داخل مصنع التصنيع الحربي في بني وليد.

وعن ظروف دخول الضباط إلى المدينة؛ أفاد المصدر أنهم استغلوا العمليات التي قام بها ميليشيا “444 قتال”، بإمرة الميليشياوي محمود حمزة في المدينة، قبل أيام للدخول وتنفيذ مهمّتهم.

كما ذكر المصدر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن ميليشيا “444 قتال” تتحرك دون استشارة أي جهاز أمني في الدولة، ولا عِلم للحكومة والمجلس الرئاسي بالتحركات الأخيرة للضباط الأتراك داخل مدينة بني وليد.

وحول دوافع تركيب هذه المنظومة في مدينة بني وليد تحديدًا، وفي هذا التوقيت؛ كشف المصدر أن هذا التحرك التركي المثير، يأتي في إطار تخوف أنقرة من أي تحركات للجيش الوطني في بني وليد، وإمكانية استغلاله للمدينة كمحطة عبور أو إمداد، مُرجّحًا أن تشهد المنطقة تحركات عسكرية أخرى في الأيام المقبلة، إذ ترغب تركيا في تأمينها وفرض الجفرة كساحة للعمليات العسكرية.

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