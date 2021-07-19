هيئة الأوقاف تعلن ضوابط إقامة صلاة العيد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ضوابط إقامة شعائر صلاة وخطبة عيد الأضحى.

وبحسب قرار رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني رقم 604 لسنة 2021 فإن شعائر صلاة عيد الأضحى وخطبته تسري عليهما كافة الضوابط الاحترازية المنصوص عليها في ملحق الصلاة 2 الخاص بإقامة صلاة عيد الفطر ويستثنى من الضوابط المنصوص عليها ما يتعلق بمكان إقامة الصلاة بحيث تكون حصرا في الساحات مع منع إقامتها بالمساجد حفاظا على السلامة العامة في ظل التفشي الخطير للسلالة المتحورة من جائحة كورونا.

وبحسب القرار تقام الصلاة في وقت مبكر من نهار العيد ويلزم الخطيب بتنبيه عموم المصلين قبل انتهاء الخطبة بعد التصافح والمعانقة أثناء المعايدة والاكتفاء بالمعايدة الشفوية.

وبموجب القرار يتحمل كافة المسؤوليات الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أي مآلات وبائية تؤثر على سلامة المجتمع كل من يخالف التعليمات والضوابط المنصوص عليها في القرار بالإضافة لما جاء في الملحق المذكور وأصله ويتوجب على المعنيين بالقرار التقيد به وتنفيذه فور نشره بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.