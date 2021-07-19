مديرية أمن صرمان تؤمن المدينة وتنظم حركة المرور أيام العيد

تقرير 218

رافقت كاميرا 218 نيوز الدوريات والتمركزات الأمنية بقسم المرور بمديرية الامن صرمان وجهاز الحرس البلدي بالمدينة حيث قامت بوضع خطة أمنية لتأمين مدينة صرمان في يوم الوقوف بعرفة وقبل عيد الاضحى المبارك وكذلك ايام العيد حيث تم وضع عدد من الدوريات والاستيقافات الامنية لقسم المرور بالمدينة بكل الإشارات الضوئية بالطريق الساحلي وأمام المحلات والأسواق التجارية والشوارع بالمدينة وخصوصا سوق المواشي والاضاحي بسوق الاحد صرمان لتأمين حياة المارة.

وتعمل هذه الاجهزة على توجيه المارة وتسيير وتنظيم حركة المرور داخل المدينة لتسهيل حركة المواطنين لاقتناء حاجاتهم وذلك لتفادي الحوادث المرورية وتأمين المارة والمحافظة على حياة الناس طيلة أيام عيد الاضحى المبارك .

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