يان كوبيتش يهنئ الليبيين بالعيد حاثا القيادات على المصالحة

حث المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة التي ترمز إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي ما يزال الشعب الليبي يتحملها”.

مطالبة كوبيتش جاءت ضمن معايدة تقدم بها ، عبر رسالة تهنئة وجهها إلى الشعب الليبي والسلطات الليبية كافة في احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وأضاف المبعوث الأممي قائلا إنه”بالنيابة عن كامل أسرة الأمم المتحدة في ليبيا، أتمنى لكم جميعاً ولأحبائكم وأسركم عطلة هادئة وسعيدة مليئة بالأمل في مستقبل أفضل. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذه المناسبة.

كما دعا كوبيتش جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 والعمل معاً بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة.

وأضاف كوبيتش أنه يتمنى أن يستلهم الجميع من روح التآلف التي تجسدها هذه المناسبة المقدسة لتكثيف الجهود لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021″.

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