مهنئة بالعيد.. السفارة الأميركية: نعيد تأكيد التزامنا بمستقبل سلمي لجميع الليبيين

هنأت السفارة الأمريكية لدى ليببا، المواطنين، مؤكدة التزامها بمستقبل سلمي لجميع الليبيين.

وقالت السفارة في بيانها المنشور عبر حسابها على «فيسبوك»، “نرسل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بعيد الأضحى في ليبيا والولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، ونعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل سلمي لجميع الليبيين. عيد مبارك!”.

وفي سياق متصل دعا المبعوث الأممي يان كوبيش، في وقت سابق الإثنين «صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، والعمل معاً بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة».

وحث كوبيش «جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة التي ترمز إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي ما يزال الشعب الليبي يتحملها.