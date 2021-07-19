رفض البرلمان الليبي لحملة إدانة ليبيا بملف الهجرة

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب ” سليمان الحراري ” عن رفض اللجنة لبيانات الإدانات الصادرة عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية مؤخرا بحق السلطات الليبية ، وقال إن مواقف هذه المنظمات تفتقر للموضوعية وتتغاضى عن جهود ليبيا لمواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية وتسعى لتحميل الدولة الليبية التي تمر بظروف غاية في الصعوبة أعباء ذلك الملف الثقيل .

وأوضح الحراري : أن ( تلك الجهات الدولية تغفل بأن عدد المهاجرين غير القانونيين المتواجدين في مراكز الإيواء صغير جدا مقارنة بالآلاف من المهاجرين الذين اتيحت لهم فرص العمل في ليبيا ويتمتعون بنفس الخدمات المتاحة للمواطن الليبي ، كما أن القوانين الليبية تجرم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين).

وطالب الحراري الجهات الحكومية الليبية ذات العلاقة ببذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر والالتزام بالتعامل وفقا للقانون مع المهاجرين غير القانونيين ، مؤكدا أن مجلس النواب ولجنة الشؤون الداخلية يتابعان باهتمام مع النائب العام ووزارة الداخلية أي تجاوزات يتم الإبلاغ عنها في مراكز إيواء المهاجرين وأنها تظل تجاوزات فردية وليست تجاوزات ممنهجة ، موضحا بأن هناك جدية ملحوظة من السلطات في تحسين أوضاع مراكز الإيواء ، بالإضافة لجهود مجلس النواب الليبي لإصلاح التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة .

وأكد الحراري بأن مجلس النواب حريص على العمل مع حرس السواحل الليبي لتحسين عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر ومحاسبة أي تجاوزات بالخصوص ،مشددا على أهمية مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة بملف الهجرة وإعادة توجيهها لضمان نتائج أكثر فعالية ، مثل تحسين إدارة الحدود الليبية وتطوير المؤسسات المختصة بملف الهجرة وتنمية المناطق التي تقع في مسارات الهجرة.

واختتم الحراري تصريحه بتفاؤله بأن الاستقرار الذي تشهده البلاد سيساعد في تناول هذا الملف والتخفيف من أثاره خاصة على الصعيد الإنساني ، مجددا استعداد الجانب الليبي للتعاون مع الجميع في هذا الملف الإنساني الحساس.

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