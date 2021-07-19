وزير الصحة يطالب بتضمين مخصصات مالية لمكافحة كورونا في الميزانية

دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي الزناتي، مجلس النواب للإسراع في اعتماد الميزانية العامة، مطالبا الحكومة والبرلمان بضرورة أن تتضمن مخصصات مالية لمواجهة فيروس كورونا.

الزناتي، وفي تسجيل مصور، بثته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “لم نجد مبالغ لمكافحة كورونا ودعم مراكز العزل عندما راجعنا الميزانية”، مضيفًا: “ميزانية الصحة ينقصها الكثير”.

وناشد وزير الصحة، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا عبر تقليل التنقل بين المدن في ليبيا إلا في الجانب الإنساني والظروف القصوى، ومنع التجمعات الاجتماعية والازدحام.

وحث الوزير المواطنين على التزام ارتداء الكمامات وغسل اليدين، وضرورة تقيد مقدمي الخدمات للجمهور في المخابز والأسواق والصيدليات بمنع الازدحام والالتزام بمسافة آمنة بين الأشخاص، والتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية من أطباء وأطقم معاونة وتبجيلهم.

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