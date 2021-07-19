الدبيبة يأذن للكهرباء بالتعاقد مع ” رواد المصرية ” لتنفيذ وعمرة ” درنة الغازية ” بـ 1.15 مليار يورو

ليبيا – أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إذنا للشركة العامة للكهرباء للتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ” رواد الهندسية للإنشاءات ” المصرية لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الاستعجالي واعمال صيانة باجمالي 1 مليار و 15 مليون يورو .

ويشمل العقد مع الشركة المتخصصة في المقاولات والتوريدات وفقًا لقرار الدبيبة الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة تعادل مبلغا قدره (106.00 ,868,301 ثمانمائة وثمان وستون مليونا وثلاثمائة وواحد الفا ومائة وستة يورو .

كما تضمن العقد كذلك صيانة طويلة الأجل متضمنة عمرتين لكل وحدة توليد شاملة قطع الغيار موردة من قبل الشركة المصنعة للوحدات بقيمة تعادل مبلغا وقدره (135,000,00مائة وخمسة وثلاثون مليون يورو ، بالإضافة إلى التعاقد مع ائتلاف

شركتي أسيسكو & شاكر ، بقيمة تعادل مبلغا وقدره (12,570,000.00) اثناعشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألف يورو كاستشاري لتنفيذ المشروع ليكون الإجمالي 1.15 مليار يورو .

ونص القرار أيضًا على أن تستثنى الإجراءات هذه كلها من لائحة العقود الإدارية وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المرصد – متابعات

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