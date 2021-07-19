وثيقة مسربة: عملية عسكريّة أوروبية في ليبيا لوقف النفوذ تركيا

كشفت وثيقة مسربة بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق عملية عسكرية في ليبيا لوقف النفوذ التركي في البلاد.

وقال موقع “إي يو أوبسيرفر” الأوروبي الذي نشر الوثقية، إنّها صادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ومؤرخة في 1 يوليو/تموز الجاري.

وتشير الوثيقة، بحسب الموقع، إلى أن عملية السلام في ليبيا تتطلب “نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن”.

وأوضحت الوثيقة، أنه في إطار هذا السياق، ينبغي النظر في مشاركة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، من أجل عدم ترك مجال النشاط بأكمله في المجال العسكري لـ”دولة ثالثة”.

ويحسب ذات المصدر فقد ألمحت وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، عندما قالت إن “دولة ثالثة” “واصلت رفض عمليات التفتيش” لشحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدولة نفسها “تحافظ على وجود عسكري قوي في ليبيا وتوفر التدريب لقوات مسلحة مختارة في غرب ليبيا” ، لاسيما خفر السواحل والبحرية الليبيين، بعد أن أرسلت تركيا قوات إلى ليبيا العام الماضي.

رسم تقرير الاتحاد الأوروبي صورة مقلقة لليبيا ، قائلاً إنه لا يزال هناك “العديد” من المقاتلين الأجانب هناك وأن تجارة النفط والأسلحة والبشر مستمرة بلا هوادة.

تحاول البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ، إيريني ، كبح التهريب وجمع المعلومات الاستخبارية. ويأمل الاتحاد الأوروبي في منافسة النفوذ التركي بين السلطات البحرية الليبية من خلال تقديم الهدايا بشروط، بحسب الموقع.

وقال وثيقة الاتحاد الأوروبي المُسربة: “إن توفير المعدات [من إيريني لخفر السواحل الليبي] يجب أن يكون مرتبطًا بقبول التدريب المرتبط [بالاتحاد الأوروبي] من قبل السلطات الليبية”.

وقالت الموقع أن ليبيا تتمتع بساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط حيث يحاول آلاف المهاجرين العبور إلى الاتحاد الأوروبي كل عام. كما أن لديها حدود صحراوية شاسعة في الجنوب يسيطر عليها رجال القبائل والميليشيات والمهربون المرتبطون بالجماعات الجهادية ، مما يخلق مخاطر أمنية على أوروبا.

كما أن وثيقة الاتحاد الأوروبي قالت إن “السلطات الليبية أعربت عن حاجتها إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحدود ليبيا ، بما في ذلك في الجنوب”.

وأضافت أنه “في حالة موافقة السلطات الليبية ، فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لأصول المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي فوق الأراضي الليبية” في الصحراء الجنوبية.

كان من المقرر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء التقرير في الأسبوعين الماضيين ، لكن السلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لم يوضح ما إذا كانوا سيواصلون مقترحاته.

من جهته، ردد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مذكرة الاتحاد الأوروبي المسربة في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس 15 يوليو. وقال لو دريان “حان الوقت لتطبيق جدول زمني تقدمي ومتناسق ومتسلسل لرحيل العناصر الأجنبية من كلا الجانبين”. وقال إن “الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا مستعدون لبذل المزيد لدعم تدريب ومعدات خفر السواحل الليبي”، بحسب الموقع الذي نشر الوثيقة.