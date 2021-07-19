بالصورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم العيد في ليبيا وامطار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 في ليبيا، أن تكون الحرارة معتدلة على معظم مناطق الشمال وخاصة الساحلية منها.

وستكون الحالة الجوية المنتظرة ليوم الثلاثاء أول أيام عيد الاضحى المبارك بإذنه تعالى كالأتي:

باذن الله تعالى تكون الحرارة معتدلة على معظم مناطق الشمال وخاصة الساحلية منها نتوقع ان يكون مستويات درجات الحرارة فى حدود 28 – 32 درجة مئوية وتصل فى الدواخل الى 36 درجة مئوية مع تكاثر السحب بين الحين والاخر.

واشار التقرير إلى أن تكاثر السحب قد تصحبها بعض الامطار المتفرقة على المناطق الممتدة من سرت حتى المرتفعات الشرقية.

بينما يشهد طقس مدن الجنوب يبقي الارتفاع سائدا على درجات الحرارة يوم الغد وفى حدود 36-43 درجة مئوية. والله اعلم

وفيما يلي درجات الحرارة ليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021:

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