وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة الوضع الوبائي في ليبيا

عقد وكيل وزارة الصحة، سمير كوكو اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا مع مدراء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة وذلك لمناقشة ومتابعة الوضع الوبائي العام، اليوم الإثنين، بديوان الوزارة.

وتم مناقشة الوضع الحالي، لجميع مراكز العزل و الفلترة والمشاكل التي تعاني منها وايجاد الحلول اللازمة ومن اهم المشاكل التي تواجه سير عمل مراكز العزل هى مكافئات العناصر العاملة بمراكز العزل والأكسجين وإمداداته .

وشدد الوكيل، على ضرورة الإسراع والمباشرة في استكمال الإجراءات المالية للعناصر العاملة بمراكز العزل.

وأكد ضرورة وضع مقترح للموارد البشرية العاملة بمراكز العزل والفلترة وادراجهم لضمان التدفقات المالية

كما تم التطرق للمشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى عرقلة في انسياب الأكسجين لمراكز العزل والعمل على حلحلتها سواء مالية أو لوجستية بأسرع وقت ممكن.

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