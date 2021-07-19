«اقعيم» يشدد على سرعة صيانة مبنى الخبرة القضائية ودعم مركز «أبن زهر» لتحاليل السموم

عقد وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم العبدلي ” اجتماعا، مع مُدير مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد “قدر الخضر” و مُدير جهاز الخبرة القضائية فرع بنغازي مقدم خبير “محمد حسن البرغثي” و عقيد “محمود الزهاوي” مُدير مركز أبن زهر لتحليل السموم رفقة بعض الأعضاء بالجهات المذكورة .

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الاجتماع ناقش آلية عمل الخبرة القضائية والأدلة الجنائية، حيث استمع “اقعيم” لمشاكل ومعوقات العمل ليأذن بشكل مستعجل بصيانة مبنى الخبرة القضائية ومدهم بالأثاث المكتبي والآلات المتخصصة بالعمل الجنائي ولوازم التي تعتبر أساسية للبدأ في عملهم بشكل رسمي.

وأذن الوكيل أيضاً، بتسهيل كافة حاجيات مركز أبن زهر لتحاليل السموم و المُخدرات ليعود فعلياً لتلقي عينات السموم و مزاولة عمله المناط به.

ويأتي هذا في إطار السعي المتواصل لـ”اقعيم” بالإدارات والأجهزة والأقسام التابعة لوزارة الداخلية لتقديم الأفضل والأمثل بشكل متواصل ليتسني للجميع العمل بكافة الإمكانيات .