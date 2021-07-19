تعرف على موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في ليبيا 2021 1442

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية بيانا بشأن موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في ليبيا والذي سيكون اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 .

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، أن موعد صلاة العيد سيكون بعد شروق الشمس ما بين 20 و 50 دقيقة على أن يحددها كل مكتب بحسب تقويم الصلاة بمدينته.

واضافت الاوقاف في بيانها “ينبغي للخطباء التقيدُ بـوقت صلاة العيد في ليبيا؛ بحيث تكون بالفترة المحددة بالملحق رقم (2) المخصص لضوابط وقت صلاة العيد، أي بين (20) و (50) دقيقة من شروق الشمس؛ والأفضل صلاتها بعد (20) دقيقة، حيثُ التبكير بصلاة عيد الأضحى ثابت في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم”.

موعد صلاة عيد الاضحى في طرابلس

سيكون موعد شروق الشمس في العاصمة طرابلس الساعة 06:12 صباحا وفقا لمركز الارصاد الليبية وسيكون موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في طرابلس الساعة 06:32 صباحا.

مواعيد صلاة عيد الاضحى في ليبيا

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في بنغازي – ليبيا

( 06:07 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في مصراتة‎ – ليبيا

( 06:26 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في سبها – ليبيا

( 06:40 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في زليتن – ليبيا

( 06:28 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في الزاوية – ليبيا

( 06:35 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في بني وليد – ليبيا

( 06:32 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في إجدابيا – ليبيا

( 06:09 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في سرت – ليبيا

( 06:23 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في صرمان – ليبيا

( 06:36 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في الزنتان – ليبيا

( 06:39 )

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في صبراتة – ليبيا

( 06:36 )

وأعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ضوابط إقامة شعائر صلاة وخطبة عيد الأضحى، وبحسب قرار رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني رقم 604 لسنة 2021 فإن شعائر صلاة عيد الأضحى وخطبته تسري عليهما كافة الضوابط الاحترازية المنصوص عليها في ملحق الصلاة 2 الخاص بإقامة صلاة عيد الفطر ويستثنى من الضوابط المنصوص عليها ما يتعلق بمكان إقامة الصلاة بحيث تكون حصرا في الساحات مع منع إقامتها بالمساجد حفاظا على السلامة العامة في ظل التفشي الخطير للسلالة المتحورة من جائحة كورونا.

وبحسب القرار تقام الصلاة في وقت مبكر من نهار العيد ويلزم الخطيب بتنبيه عموم المصلين قبل انتهاء الخطبة بعد التصافح والمعانقة أثناء المعايدة والاكتفاء بالمعايدة الشفوية.

وبموجب القرار يتحمل كافة المسؤوليات الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أي مآلات وبائية تؤثر على سلامة المجتمع كل من يخالف التعليمات والضوابط المنصوص عليها في القرار بالإضافة لما جاء في الملحق المذكور وأصله ويتوجب على المعنيين بالقرار التقيد به وتنفيذه فور نشره بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.

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