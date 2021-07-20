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الرجوبي: مصراتة أفرجت عن 11 شخصًا اعتقلوا خلال الهجوم على طرابلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس مجلس أعيان مصراتة محمد الرجوبي:” أفرجت النيابة العامة بمصراتة أمس الإثنين عن 11 ممن اعتقلوا خلال الحرب على العاصمة طرابلس” على حد تعبيره.

وأضاف الرجوبي، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″:” جميع المفرج عنهم ممن قضوا مدة أحكامهم، ومن مدن ليبية عدة”، على حد قوله.

وتابع:” لم يفتح الطرف المقابل ملف تبادل المحتجزين منذ مدة بسبب انسداد الأفق السياسي حاليا”.

وناشد اللجنة العسكرية المشتركة 5 +5 التدخل لإخلاء سبيل كل المحتجزين بسجون الكرامة وغيرها من السجون وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، على زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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