بـ 1.15 مليار يورو.. «الدبيبة» يوافق على تكليف شركة مصرية لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا أذُن خلاله للشركة العامة للكهرباء للتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ” رواد الهندسية للإنشاءات ” المصرية لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الاستعجالي وأعمال صيانة باجمالي 1 مليار و 15 مليون يورو .

وأوضح البيان، -اطلعت الساعة 24 على نسخة منه- أن العقد مع الشركة المتخصصة في المقاولات والتوريدات يشمل وفقًا لقرار الدبيبة الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة تعادل مبلغا قدره (106.00 ,868,301 ثمانمائة وثمان وستون مليونا وثلاثمائة وواحد الفا ومائة وستة يورو .

وتابع البيان، أن “العقد تضمن كذلك صيانة طويلة الأجل متضمنة عمرتين لكل وحدة توليد شاملة قطع الغيار موردة من قبل الشركة المصنعة للوحدات بقيمة تعادل مبلغا وقدره (135,000,00مائة وخمسة وثلاثون مليون يورو ، بالإضافة إلى التعاقد مع ائتلاف شركتي أسيسكو & شاكر بقيمة تعادل مبلغا وقدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألف يورو كاستشاري لتنفيذ المشروع ليكون الإجمالي 1.15 مليار يورو “.