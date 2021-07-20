«جمعة»: توحيد المؤسسات السبب الرئيسي لارتفاع الميزانية

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” إن اعتماد الميزانية سيساعد الحكومة على تنفيذ كافة المشروعات والبرامج.

وأضاف “عادل جمعة” في لقاء مع منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدمة لمجلس النواب وما تمّ صرفهُ من قبل الحكومة إلى الآن، أن الحكومة منذ اعتمادها شهر مارس الماضي كانت ميزانيتها حاضرة، حيث تم تشكيل لجنة وزارية تختص بإعداد الميزانية بالشكل المطلوب وبوّبت حسب المعتمد إلى خمسة أبواب، الباب الأول تعاملت فيه الحكومة مع النتائج التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة قبل اعتماد حكومة الوحدة الوطنية والتي عملت على توحيد الميزانية العامة للدولة وتضمنت بناء على تعليمات رئيس الحكومة 161 ألف إفراج جديد وزيادة نصف مليار دينار لمرتبات صندوق التقاعد والباقي لا يوجد عليه أي ملاحظات.

وأكد أن الباب الثاني وجدت عليه بعض الملاحظات وتم توضيحها من قبل وزير المالية في الاجتماع التقابلي مع رئيس مجلس النواب، وهو ما وصل إلى 12 مليار دينار بسبب توحيد المؤسسات ما بين الحكومتين السابقتين “حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة”.

ولفت إلى أنه بحساب ما تم اعتماده للحكومتين سنصل إلى هذا الرقم تقريبا مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي تم على سعر الصرف، ولأن أغلب مشتريات الباب الثاني هي مشتريات إدارية تأثرت بسعر الصرف الجديد المعدل في يناير 2021، إضافة إلى استحداث وزارات جديدة.

وبين أن الباب الثالث كذلك وجدت عليه ملاحظات كثيرة من أعضاء مجلس النواب، وقد شرح وزير التخطيط بالتفصيل مخصصات هذا الباب المتعلق بالأساس بالبرامج والمشروعات، وبالمجمل فإن 25% من هذا الباب مخصصة لوزارة النفط و22% للكهرباء و8% للبعثات الدراسية و5% لاستكمال المركبات الجامعية و5% لسداد الالتزامات السابقة وهي في مجملها لا تحتاج إلى توضيح لمجلس النواب ولا يوجد فيها تفصيل من حيث التوزيع على البلديات كما ورد في بعض الملاحظات، باستثناء 15% منها والتي تم تخصيصها لاستكمال عدد من المشاريع الصحية والتعليمية “استكمال 138 مدرسة تشمل كافة مناطق ليبيا وحوالي 100 مرفق صحي” وتم تقديم التفاصيل بالكامل لمجلس النواب.