الاوقاف توضح أحكام وآداب عشر ذي الحجة وأيام التشريق

نشرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية أحكام وآداب عشر ذي الحجة وأيام التشريق وما يجب فعله خلال عيد الاضحى .

وجاء التوضيح كالأتي وفقاً لما نشرته على موقعها الرسمي :

عن عبد الله بن قُرط -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر» أخرجه أبو داود.

الحديث دليل على فضل يوم النحر وأنه أعظم الأيام عند الله تعالى، وهو يوم الحج الأكبر، كما قال النبي ﷺ: «يوم الحج الأكبر يوم النحر» أخرجه أبو داود.

وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام …» أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه.

وعيد النحر أفضل من عيد الفطر؛ لأن عيد النحر فيه الصلاة والذبح، وذلك فيه الصدقة والصلاة، والنحر أفضل من الصدقة، كما أن يوم النحر يجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم.

ومن وظائف هذا اليوم:

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