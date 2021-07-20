هل صيام عرفة يكفر الكبائر الاوقاف تجيب

عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» أخرجه مسلم.

الحديث دليل على فضل صوم يوم عرفة وجزيل ثوابه عند الله تعالى؛ حيث إن صيامه يكفر ذنوب سنتين.

والذنوب التي تُكفر بصيام يوم عرفة هي الصغائر، وأما الكبائر كالزنا وأكل الربا والسحر وغير ذلك، فلا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة.

وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء اغتناما لفضله ورجاء للإجابة، فإن دعاء الصائم مستجاب، وإذا دعا عند الإفطار فما أقرب الإجابة وما أحرى القبول.

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