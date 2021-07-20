تحركات تركية مريبة ببني وليد رفقة الميليشيات

نفذت شركات تركية مختصة في صناعة الأسلحة، أعمال تجهيز في المصنع الحربي بمدينة بني وليد، المعروف بـ”المصنع 51″، وذلك لإعادته للعمل مجددا، حسبما كشفت مصادر مطلعة.

المصادر، وفي تصريحات لموقع ”سكاي نيوز عربية”، قالت: “إن وفدا تركيا أمنيا ضم عددا من ممثلي تلك الشركات، زار المصنع في 31 مايو الماضي لمعاينة المكان، والتحضير من أجل إداراته بشكل كامل”.

وشرحت المصادر، أن الشركات التركية تسعى إلى استخدام المصنع كنقطة لتقديم الدعم الفني لأسلحة الميليشيات التركية الصنع وأيضا بعض الإصدارات الغربية، إضافة إلى توفير الذخائر والمقذوفات المختلفة خصوصا للطائرات المسيرة.

ولفتت المصادر إلى استغلال موقع بني وليد الاستراتيجي في وسط البلاد، كنقطة يمكن تقديم الدعم منها إلى المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة في مختلف المواقع غربي البلاد، كما يمكن استخدامه مستقبلا للعمليات خارج ليبيا

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