اليونيسف: انتشار السلالة الهندية من كورونا في ليبيا “مُفزع” والأرقام الفعلية ‏ أكبر بكثير

كشفت منظمة “اليونيسف” التابعة للأمم المتحدة عن أنها تشعر ‏بالقلق البالغ من تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ‏في ليبيا، في ظل انخفاض معدلات التطعيم بصورة كبيرة.‏

ونشرت اليونيسف، بيانًا عبر صفحتها على موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيس بوك”، قالت فيه إن ليبيا تشهد ‏ارتفاعًا مقلقًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين ‏الماضيين، حيث بلغت الإصابات ذروتها، لافتة إلى أن المركز ‏الوطني لمكافحة الأمراض سجل 6 آلاف و61 إصابة جديدة ‏فيروس كورونا في 18 يوليو، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور ‏الجائحة في البلاد.‏

وأشارت إلى أنه بذلك تجاوزت ليبيا عدد 211 ألف و495 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهو ما يزيد الخطورة ‏مع تواجد متحور دلتا شديد العدوى في البلدان المجاورة، وعلى ‏الأرجح في ليبيا. ‏

وذكرت أن الفيروس ينتشر بسرعة في جميع أنحاء ليبيا مع زيادة ‏بنسبة 270٪ في الغرب، و480٪ في الجنوب و50٪ في شرق ‏البلاد، ووصفتها بالأرقام المخيفة، خاصة وأنه من المرجح أن يكون ‏العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير، بسبب النقص الحاد في ‏الاختبارات والقدرة المختبرية بالبلاد.‏

وقال عبد القادر موسى، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا: “نحن ‏قلقون من الانتشار السريع للفيروس في البلاد، إن معدلات التطعيم ‏منخفضة للغاية، والانتشار سريع، فمن الضروري أن نكون أسرع في ‏استجابتنا، وأهم شيء يمكننا القيام به لوقف انتشار فيروس كورونا ‏والمتحورات هو ضمان التطعيم”. ‏

وأردف بقوله “فقد تمكنت البلدان ذات التغطية العالية بجرعتين ‏من اللقاحات من خفض معدل الاستشفاء والوفيات بشكل كبير، ‏كما أننا بحاجة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها”.‏

وتطرق البيان إلى أنه مع تعطل نظام الرعاية الصحية الليبي، بسبب ‏سنوات طويلة من عدم الاستقرار، يواجه القطاع الصحي مزيدًا من ‏التحديات مع ارتفاع معدلات الانتقال المجتمعي، كما وأنه يكافح ‏للحد من الانتشار السريع للفيروس ولتلبية احتياجات السكان.‏

وأعربت اليونيسف عن دعمها السلطات الوطنية، وتوسع نطاق ‏الاستجابة لفيروس كورونا، بما في ذلك دعم إطلاق التطعيم الوطني ‏لفيروس كورونا والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، ‏مشيرة إلى أنها تواصل تقديم الدعم من أجل التوصيل الآمن ‏للقاحات واستخدامها في ليبيا. ‏

وأشارت إلى أنها حتى الآن، سلمت اليونيسف ثلاث دفعات من ‏لقاح فيروس كورونا من خلال مرفق كوفاكس، ويتم توزيع ‏اللقاحات على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد بالتنسيق مع ‏السلطات الصحية الوطنية في ليبيا.‏

وقالت إنها تعمل اليونيسف أيضًا عن كثب مع منظمة الصحة ‏العالمية والشركاء لنشر الوعي حول التدابير الوقائية الرئيسية، وخلق ‏الطلب على اللقاحات ومكافحة الشائعات والمعلومات الخاطئة ‏حول اللقاحات. بالإضافة إلى ذلك، تتواصل الجهود لبناء قدرات ‏سلسلة التبريد لضمان جودة اللقاحات وفعاليتها.‏

وذكر موسى “عشية عيد الأضحى، تتمنى اليونيسف لجميع ‏الأطفال في ليبيا وعائلاتهم عيدًا آمنًا وصحيًا، وبهدف جعل هذا ‏العيد آمناً، نحث بشدة الجميع في ليبيا على ارتداء الكمامات، ‏ومواصلة التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بشكل متكرر ‏والتطعيم”.‏

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد ‏الدبيبة، ‏قد أصدر قراراً بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات بشكل ‏كامل ‏لمدة أسبوعين، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، ‏وحظر ‏استخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم العمل ‏بنظام ‏خدمة التوصيل فقط‎.‎

كما يلزم القرار كل الوزارات والهيئات والمؤسسات ‏والمصالح ‏والشركات العامة والخاصة وما في حكمها باتخاذ التدابير ‏الاحترازية ‏والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتضمن القرار ‏حضور ‏الموظفين بنسبة 25% لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.‏

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