مخازن الإمداد الطبي تستلم “500” ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي

استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي مساء الأحد الشحنة الخامسة من اللقاح الروسي “sputink” الجرعة الأولى تحتوي عدد “ 500″ ألف جرعة بعد وصولها مطار معيتيقة الدولي و استكمال الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحضر عملية الاستلام أمين مخزن الحلقة الباردة بالجهاز عبالمنعم العوزي وفريق العمل المرافق له الذين قاموا بتخزين شحنة اللقاح وحفظها إلى حين استلام نتاج التحاليل المخبرية التي يقوم بها قسم التفتيش الدوائي بمركز الرقابة على الاغذية والادوية، تمهيدا للبدء في توزيعها على فروع الجهاز .

وأكد العوزي، أنه بهذه الشحنة تكون مخازن الحلقة الباردة قد استلمت عدد “900”، من اللقاح الروسي.

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