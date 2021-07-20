الليبيون يؤدون صلاة العيد وسط دعوات لإجراءات احترازية ضد «كورونا»

احتفل الشعب الليبي والمسلمون في جميع انحاء العالم اليوم الثلاثاء بأول أيام عيد الاضحى المبارك بإقامة الصلاة في الساحات العامة في مدن وقرى، وسط دعوات لإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس، تناول الخطباء في صلاة العيد المعاني السامية لهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يحتفل بها الشعب الليبي، مؤكدين على ضرورة الاقتداء بالسنة النبوية الشريفة، والتمعن في معانيها السامية بصفاء الانفس والتحابب والتراحم والتسامح والعفو . وجدد الخطباء بهذه المناسبة ، الدعوة لليبيين كافة الى التعالي عن الاحقاد والتعاضد ولم الشمل وتعزيز المصالحة بين أبناء الوطن والتضرع الى الله العلي القدير ان يحفظ ليبيا واهلها من كل مكروه وينعم عليهم بالامن والسلام والرخاء .

وكانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قد دعت الى ضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية في إقامة صلاة العيد ، لا سيما أثناء المعايدة، مع التأكيد على منع التصافح والتعانق والاكتفاء بالمعايدة الشفوية لتقليل انتشار الجائحة. كما شددت الهيئة في قرارا لها على أن تكون صلاة العيد حصرا في الساحات، مع منع إقامتها بالمساجد، حفاظا على السلامة العامة في ظل التفشي الخطير للسلالة المتحورة من الجائحة.

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