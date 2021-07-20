حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 20 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقي الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع تكاثر للسحب من حين لأخر، بينما تبقي الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق .

• الرياح: شمالية إلي شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وتسجل بين 33 و37 درجة مئوية على دواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة علي المنطقة الممتدة من (بنغازي حتي مرتفعات الجبل الأخضر).

• الرياح: شمالية إلي شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح بين 28 و31) مْ، وبين 34 و39 درجة مئوية على اجدابيا – جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

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