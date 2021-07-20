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عمر الحاسي: «الطغاة» أكثر حظاً من «الثوار» حين يعودون متسترين بمحاربة الإرهاب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، أن من وصفهم بـ«الطغاة» يتسترون بغطاء محاربة الإرهاب لينفذوا انقلاب دموي جديد، لأجل إعادة استنبات ديكتاتوريتهم القديمة، على حد وصفه.

وقال الحاسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لا نظن أن عدد الطغاة أكثر من عدد الثوار في عالمنا التعيس”.

وأضاف “لكن الطغاة أكثر حظا من الثوار حين يعودون متسترين بغطاء محاربة الإرهاب لينفذوا انقلاب دموي جديد، لأجل إعادة استنبات ديكتاتوريتهم القديمة”، وفقا لتعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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