مروان الدرقاش: الدولة البوليسية لا تقل خطراً عن الدولة الديكتاتورية العسكرية 

اعتبر مروان الدرقاش المقرب من المفتي المعزول، أن ما وصفها بـ “الدولة البوليسية” لا تقل خطراً عن “الدولة الديكتاتورية العسكرية”.

وقال «الدرقاش» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “الدولة البوليسية لا تقل خطراً عن الدولة الديكتاتورية العسكرية فأجهزة الأمن فيها تتحول إلى مليشيات وأوكار للفساد تتخذ من ذريعة فرض الأمن والمحافظة عليه وسيلةً لبسط نفوذها وسيطرتها على مؤسسات الدولة”، على حد قوله.

وأوضح؛ أن تلك الدولة البوليسية المزعومة”تضرب بقسوة كل من ينتقد سلوكياتها بدعوى مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن لتقضى بذلك على كل مظاهر الحقوق والحريات وتضرب بالقوانين عرض الحائط وتصبح خارجة عن سيطرة الدولة والهيئات القضائية فيها”، بحسب ادعائه.