ليبيا الان

نشـرة الصيد البحري المتوقعة اليوم الثلاثاء (20 يوليو 2021)

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية رؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على مناطق مختلفة من الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة الى السحب.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على مناطق مختلفة من الساحل.
• الريح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28  درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
• البحر خفيف الموج.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مناطق مختلفة من الساحل.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 05 و 15)عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.25) متر
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك