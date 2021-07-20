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«باشاغا»: ناقشت مع مسؤولين فرنسيين أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، في حكومة السراج المنتهية ولايتها، أنه التقى افتراضيا، بول سولير المبعوث الخاص لليبيا ومستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والوزير لودريان.

وقال باشاغا، في تغريدتين له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كان لي لقاء مثمر اليوم عبر تطبيق زوم مع بول سولير المبعوث الخاص لليبيا ومستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والوزير لودريان”.

وأضاف “ناقشنا خلال اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا بعد اجتماع مجلس الأمن الأخير الذي عُقد في 15 يوليو 2021”.

وتابع “كما ناقشنا الحاجة إلى ضمان مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد، وأهمية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد”، بحسب وصفه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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