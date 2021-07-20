«العثامنة»: عيد أضحى رقم 11 والليبيون بين قلة السيولة والغذاء والماء وانعدام الكهرباء

أكد المحلل السياسي الدكتور عبدالله العثامنة، على أن عيد الأضحى هذا العام، وهو رقم 11 الذي يمر على الليبيين، وهم في معاناة وضيق حال، بسبب العديد من المشاكل التي تسبب فيها الصراع على السلطة.
وقال العثامنة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “عيد أضحى رقم 11 والليبيين بين الموت والخطف والسجن والتهجير والنزوح والمرض والشقاء وقلة السيولة والدواء والغذاء والمأوى والماء وانعدام الكهرباء”.
وختم موضحًا “وبإذن الله ستنتهي قريبًا هذه المعاناة.. تقبل الله منا ومنكم صيام عرفة والأضحية ونسأل الله يعم الخير كل بيت ليبي والسلام كامل أرض الوطن”.
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