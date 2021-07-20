«العثامنة»: عيد أضحى رقم 11 والليبيون بين قلة السيولة والغذاء والماء وانعدام الكهرباء

أكد المحلل السياسي الدكتور عبدالله العثامنة، على أن عيد الأضحى هذا العام، وهو رقم 11 الذي يمر على الليبيين، وهم في معاناة وضيق حال، بسبب العديد من المشاكل التي تسبب فيها الصراع على السلطة.

وقال العثامنة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “عيد أضحى رقم 11 والليبيين بين الموت والخطف والسجن والتهجير والنزوح والمرض والشقاء وقلة السيولة والدواء والغذاء والمأوى والماء وانعدام الكهرباء”.

وختم موضحًا “وبإذن الله ستنتهي قريبًا هذه المعاناة.. تقبل الله منا ومنكم صيام عرفة والأضحية ونسأل الله يعم الخير كل بيت ليبي والسلام كامل أرض الوطن”.