1,781 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وطرابلس في المقدمة بـ 551 حالة

سجلت ليبيا 1,781 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، وكشف مركز مكافحة الأمراض عن تعافي 423 حالة، ووفاة عشرة مرضى جراء تداعيات الإصابة بالفيروس.

وجاءت طرابلس في المقدمة من حيث عدد الإصابات الجديدة مسجلة 551 حالة جديدة، و181 مخالطة، كما تصدرت المدن الليبية من حيث عدد حالات الشفاء، بـ 237 حالة.

وذكر المركز، في منشوره عبر “فيس بوك”، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 226,701 حالة، منها 38,916 حالة نشطة.

ووصلت حصيلة المتعافين إلى 184,476 حالة شفاء من المرض، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,309 حالة، منذ انتشار الجائحة في البلاد، خلال مارس العام الماضي.

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