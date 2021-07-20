المشري يدعو المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا

دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا وأخذ اللقاح الذي يقلل إلى درجة كبيرة آثار الفيروس ومضاعفاته.

ودعا المشري في كلمته بمناسبة عيد الأضحى الجميع للتضحية من أجمل ما مبادئ 17 فبراير وهي وحدة الوطن وسلامته والحفاظ على استقلاله استقلال تام.

وحث المشري على الوفاء بالالتزامات وتقديم التضحيات الممكنة للعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية والعبور لانتخابات 24 ديسمبر معربا عن أمله في أن تكون عيدا لإنهاء مشاكل وهموم الأمة