«المشري»: على الجميع التضحية من أجل مبادئ 17 فبراير

رأى رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، أنه على الجميع التضحية من أجل مبادئ 17 فبراير وهي وحدة الوطن وسلامته والحفاظ على استقلاله استقلال تام، بحسب وصفه.

وقال المشري في كلمة مصورة له، بمناسبة عيد الأضحى: “يجب على المواطنين ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا وأخذ اللقاح الذي يقلل إلى درجة كبيرة آثار الفيروس ومضاعفاته”.

وأضاف “يجب الوفاء بالالتزامات وتقديم التضحيات الممكنة للعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية والعبور لانتخابات 24 ديسمبر معربا عن أمله في أن تكون عيدا لإنهاء مشاكل وهموم الأمة”.