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إضافة 6 أسرة إيواء لدعم مركز العزل الصحي بالخُمس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رغم امتلاء مركز العزل الصحي بالخُمس 1، بالمرضى و نفاد الأسرة الجاهزة لاستقبال المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، فقد استجابت إدارة الخدمات الصحية بالخُمس وإدارة مركز مكافحة السكر، من خلال زيادة ستة أسرة إيواء، كحل مؤقت إلى حين تركيب شبكة توصيل الاكسجين و الهواء الطبي.

وأكد مركز العزل أن هذه الاستجابة جاءت بعد فترة عصيبة بسبب عدم توفر الإمكانيات البشرية و التجهيزات اللازمة.

وأعرب عن تقديره لتحرك العديد من العناصر الطبية للتجاوب مع هذا الوضع الخطير، والمساهمة في التعامل بصورة أفضل مع الحالات التي ترد إلى المركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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