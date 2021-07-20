«المنفي»: المصالحة الوطنية خيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن

أدى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق دار السلام، مع عدد من الأهالي والأعيان بالمدينة.

وأكد حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن «المنفي» أكد خلال هذه المناسبة على أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية، مشيراً إلى جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن.

وأوضح البيان، أن رئيس المجلس الرئاسي، عبر عن تمنياته “أن يعود هذا العيد على الأمة الليبية، بالخير والاستقرار والسلام، وأن يجنبنا شر المحن والأوبئة”.