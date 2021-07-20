المنفي يؤدي صلاة العيد في طبرق (صور)

أدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق دار السلام، مع الأهالي والأعيان بالمدينة.

وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، أكد رئيس المجلس الرئاسي «أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية»، مشيراً إلى «جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن». وتمنى المنفي أن «يعود هذا العيد على الأمة الليبية، بالخير والاستقرار والسلام، وأن يجنبنا شر المحن والأوبئة».وأضاف البيان: «ندعو الله أن يوفقنا لتحقيق مزيد الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى الاستحقاق الانتخابي، وأن يعم الرخاء كافة أرجائها».

وفي رسالة تهنئة بالعيد الإثنين، قال المنفي: «ندعو الله أن يوفقنا لتحقيق مزيد الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى الاستحقاق الانتخابي، وأن يعم الرخاء كافة أرجائها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا