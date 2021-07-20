وصول 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لايت الروسي إلى ليبيا

ليبيا- وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس 500 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك لايت” لمكافحة وباء كورونا المعد للتخزين بدرجات حرارة جيدة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا النوع من اللقاحات من الممكن تخزينه في درجات حرارة تتراوح بين الـ2 والـ8 درجة مئوية مبينا إن الشحنة تم نقلها إلى مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي.

وتابع البيان إن المخازن تسلمت الشحنة بعد إكمال الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المطار إلى حين استلام نتاج التحاليل المخبرية التي يقوم بها قسم التفتيش الدوائي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية تمهيدا للبدء في توزيعها على فروع الجهاز.

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