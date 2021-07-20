جمعة: وجدنا إشكاليات في المبالغ المخصصة سابقا لمفوضية الانتخابات

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته بتقديم كافة الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مشيرا لأنهم وجدوا إشكاليات في المبالغ المخصصة لها سابقا من حيث التبويب وقد أعطى رئيس الحكومة تعليمات بحل هذا الأمر.

ولفت جمعة في كلمة مصورة عبر منصة حكومتنا إلى تخصيص 500 مليون دينار لدعم المفوضية وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وعدد من القطاعات المختصة التي لها علاقة بالانتخابات لدعم المفوضية وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات من حيث تجهيز المدارس ودعم المرأة والشباب للمشاركة في الانتخابات.

وأشار جمعة لتخصيص مبالغ لوزارة الداخلية لتدريب 30 ألف عنصر ليكون لهم دور في الانتخابات.

وفي سياق منفصل تحدث جمعة عن توجه رئيس الوزراء يوم الأحد بعد القادم إلى مدينة سبها لعقد الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء والوقوف على الصعوبات التي تواجه المدينة.

ولفت جمعة إلى أنه جرى توزيع الأضاحي على البلديات بالتنسيق مع مكاتب الزكاة ومكاتب الشؤون الاجتماعية في البلديات وكذلك تخصيص المبالغ المالية اللازمة في الباب الثالث للبلديات لتستطيع القيام بالتنمية المحلية وتحديد أوجه العمل في هذا الباب وحاليا يعكف عمداء البلديات على تحديد المشاريع الواجب العمل بها.

وتحدث جمعة عن توحيد المرتبات مؤكدا أن رئيس الوزراء أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد وأخرى تتولى التفكير بأوضاع المتقاعدين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي وزيادة دخلهم وفق المخصص من الميزانية متوقعا أن اللجان ستنتهي نهاية هذا الشهر أو منتصف الشهر القادم في إعداد التصورات للبدء في العمل بها مؤكدا أن اعتماد الميزانية سيسهل تنفيذمختلف المشاريع والبرامج.