وزارة الصحة: إجراءات للحفاظ على مخرون الأوكسجين

ليبيا – قررت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية فرض إجراءات جديدة لمواجهة تفشي وباء كورونا والحفاظ على مخزون الأوكسجين.

بلاغ صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيقفة المرصد شددت فيه على وقف العمليات الجراحية غير العاجلة في المستشفيات العامة والمركزية والقروية والمراكز الطبية التخصصية التابعة لها حتى إشعار آخر والاقتصار على تقديم الخدمات الصحية الأساسية فقط.

وبررت الوزارة قرارها هذا لتطور الوضع الوبائي في بعض المناطق وزيادة الطلب على الأوكسجين الطبي وللحفاظ على الإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن ما يعني تقديم خدمات الطوارئ والأطفال والأمومة والتطعيمات والأمراض النفسية وغسيل الكلى والمختبرات والأشعة والأمراض المزمنة والسرطانية فقط.

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