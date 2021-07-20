الاتحاد الأوروبي يؤكد تمسكه بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا – أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتجديد دعمه جهود تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.

ووفقا لتصريحات أدلت بها نبيلة مصرالي المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل طالعتها صحيفة المرصد لا يوجد أي نقاش لإرسال بعثة عسكرية لليبيا في الوقت الحاضر في ظل استمرار الدعم الأوروبي عبر بعثة مدنية وأخرى عسكرية في البحر المتوسط هي “إيريني”.

ورفضت مصرالي التعليق على ما اعتبرته وثيقة مسربة تتضمن مجموعة أفكار بشأن مستقبل التعامل الأوروبي مع الملف الليبي مجددة التأكيد على رغبة الاتحاد في أن يثمر الحوار الليبي الشامل عن نتائج ملموسة وأن تجرى الانتخابات في موعدها وينفذ اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بالكامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية